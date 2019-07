Lübbecke (WB/mas). Mit einem Heimspiel startet Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke in die neue Saison. Das geht aus dem Spielplan hervor, der nach der Ligaversammlung in dieser Woche bestätigt wurde. Gegner wird am Samstag, 24. August (19 Uhr) die DJK Rimpar Wölfe sein.