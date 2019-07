Emir Kurtagic traf am Montag in Lübbecke ein. Foto: Krato

Von Volker Krusche

Lübbecke (WB). In Nordrhein-Westfalen lassen Schüler und Lehrer das Schuljahr in dieser Woche ausklingen, freuen sich auf die am Wochenende beginnenden Sommerferien. Doch während sie ihre Erholung noch vor sich haben, haben die Spieler von Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke sie bereits hinter sich. Sie starten am Mittwoch in die Vorbereitung auf eine aus ihrer Sicht bessere Saison, als die, die sie hinter sich gelassen haben.

Knapp sechs Wochen sind es, in denen Neu-Trainer Emir Kurtagic, der am Montag aus dem Urlaub kommend an seinem neuen Arbeitsort eintraf, seine Formation in Sachen Kraft und Ausdauer, aber auch in Taktik, Zusammenspiel und Disziplin auf das Level bringen muss, damit Fans und Sponsoren wieder einen anderen TuS erleben und der Eindruck der Pleitenserie vergessen gemacht wird. Im Saisonauftaktspiel am Samstag, 24. August, um 19 Uhr in der Merkur-Arena gilt es gegen die DJK Rimpar Wölfe daher nicht nur Revanche zu nehmen für die klare Heimpleite im Mai, sondern vor allen Dingen gut (und erfolgreich) in die neue Spielzeit zu kommen.

Erst Athletik, dann Technik

Wie gewohnt startet der TuS mit einem dreitägigen Medizincheck im Herz- und Diabetiszentrum in Bad Oeynhausen. Sportkardiologe Klaus-Peter Mellwig und sein Team werden Trainer Kurtagic aufschlussreiche Daten an die Hand geben, ob auch all seine Mannen die freie Zeit nutzten, um die erwarteten Grundlagen für die Vorbereitung zu schaffen. Zur ersten Trainingseinheit erwartet Kurtagic seine Spieler am Mittwochabend. »Zuerst einmal bin ich froh, dass es wieder losgeht. Ich hoffe, dass in den vier Wochen Pause alle die vergangene Saison gut verarbeitet haben und jetzt alle Spieler wieder gesund in Lübbecke angekommen sind. Bis jetzt sieht alles gut aus«, sagte Emir Kurtagic zum bevorstehenden Trainingsstart. »Die ersten Tage der Vorbereitung nutzen wir für die sportliche und gesundheitliche Diagnostik. In den dann folgenden zweieinhalb Wochen wird die Athletik im Fokus stehen. Je näher der Pflichtspielauftakt rückt, wird es mehr und mehr um die technische und taktische Arbeit gehen«, gibt Emir Kurtagic einen groben Ausblick, was seine Spieler in den kommenden Wochen erwartet.

Erstmals in Erscheinung tritt die Mannschaft am nächsten Montag, wenn ab 17 Uhr ein öffentliches Training in der Merkur-Arena ansteht. Im Anschluss stehen Spieler und Verantwortliche für Fragen der Fans zur Verfügung.

Trainingslager in Eisenach

Zehn Tage nach dem Trainingsauftakt misst sich der TuS N-Lübbecke bereits erstmals mit einem anderen Team. Am Samstag, 20. Juli, steht in Hildesheim (17 Uhr) ein Vergleich mit der dortigen Eintracht auf dem Programm.

Schweißtreibend dürfte es für die Profis in der folgenden Woche werden, denn vom 23. bis 27. Juli schlagen die Lübbecker unterhalb der Wartturm ihr Trainingslager auf und bestreiten dort am 25. Juli auch ein Testspiel gegen den gastgebenden ThSV Eisenach.

Neben einem Test gegen Erstligist TSV Hannover-Burgdorf (3. August in Osnabrück) nimmt Emir Kurtagic mit seinen Jungs noch an zwei Turnieren teil: am 27./28. Juli in Kleinostheim (unter anderem gegen den TV Großwallstadt) und am 10./11. August in Lübbecke und Minden beim eigenen Spielothek-Cup (unter anderem gegen den SC DHfK Leipzig).

Eine Woche vor Serienstart trifft der TuS bei Nachbar TuS Spenge im DHB-Pokal auf dessen Drittligateam. Bei einem Sieg würde der Gegner am zweiten Tag dann wohl Füchse Berlin heißen.