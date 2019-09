Von Volker Krusche

Lübbecke (WB). Auch wenn es nur eine abgedroschene Floskel ist, so trifft die Weisheit, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, derzeit jedenfalls auf den TuS N-Lübbecke zu. Golden schien der Eindruck, den viele Fans im Anschluss an die zurückliegende Pleiten-Saison vom Team in der Vorbereitung gewonnen haben. Doch ganz so schnell lässt sich die Vorstellung von einer besseren Zukunft am Wiehen doch nicht in die Wirklichkeit umsetzen. Das betont auch Rolf Hermann, der in Lübbecke an einer hoffnungsvollen Struktur arbeitet und dauerhaft den Part des Sportlichen Leiters übernehmen soll.