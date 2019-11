Lübbecke (WB). Der TuS N-Lübbecke hat am Freitagabend sein Heimspiel in der 2. Handball-Bundesliga gegen den ASV Hamm 22:27 (11:12) verloren. Der TuS ist jetzt Tabellensiebter (15:13), Hamm auf Rang drei (20:8).

Erfolgreichster Werfer vor 1468 Zuschauern in den Reihen der Gastgeber war Jens Bechtloff (5/1). Bei den Gästen aus Hamm war Jan von Boenigk (8) der Beste.

Das Team von Emir Kurtagic lag nur in der Anfangsphase in Front. In der 20. Minute glich das Team aus Hamm zum 7:7 aus. Ausgeglichen blieb die Partie dann bis zur 47. Minute. Danach setzte sich die Mannschaft von Kay Rothenpieler entscheidend ab und lag entweder mit fünf oder sechs Toren Führung in Front.