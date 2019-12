Dieser Bitte kam der Verein nach. „Ausschlaggebend für die vorzeitige Trennung sind persönliche Gründe von Mats. Mit der Vertragsauflösung beim TuS N-Lübbecke endet auch automatisch das Zweitspielrecht bei den Dataliners Hannover-Burgwedel“, teilt der Verein mit.

Mats Grzesinski war in der vergangenen Saison als dritter Mann und Torhüter der A-Jugend-Bundesligamannschaft der JSG NSM-Nettelstedt zum TuS-Profiteam gestoßen. Mit dem Übergang in den Seniorenbereich sollte er in Burgwedel in der 3. Liga Spielpraxis sammeln, um sich perspektivisch für das TuS-Bundesligateam zu empfehlen. Insgesamt bestritt er für den TuS elf Bundesliga-, zwei DHB-Pokal- sowie diverse Freundschaftsspiele.