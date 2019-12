Von Lars Krückemeyer

Lübbecke (WB). Andrej Lawrow im Tor, Andrej Sinjak als Spielmacher und Sven Lakenmacher auf Rechtsaußen, dazu die ehemalige GWD-Ikone Robert Hedin als neuer Trainer auf der Bank: Mit diesen klangvollen Namen traf der TuS N-Lübbecke am 26. Oktober 2002 in der Bundesliga zum ersten Mal auf den HSV Hamburg (zuvor Spielgemeinschaft Bad Schwartau-Lübeck) – und gewann 27:24.

Ein Ergebnis mit Seltenheitswert, denn in den bis heute weiteren zwölf Heimspielen hagelte es Niederlagen. 5:21-Punkte waren es insgesamt gegen die Hamburger in der Kreissporthalle.

Höchste Zeit also für den TuS, diese Bilanz zumindest etwas aufzupolieren. An diesem Samstag treffen die beiden langjährigen Erstliga-Rivalen punktgleich mit 17:13-Zählern um 20 Uhr wieder in Lübbecke aufeinander – diesmal als Siebter gegen Sechster zum Verfolgerduell in der 2. Liga.

Favortitenschreck TuS N-Lübbecke

So sehr sich die Lübbecker als Aufsteiger damals über den Sieg gegen den komplett neu zusammengestellten und ambitionierten HSV auch freuten – am Ende stand der sofortige Wiederabstieg. Übrigens: Auch der THW Kiel hatte wenige Wochen zuvor die Punkte in Lübbecke gelassen.

Das nächste Erfolgserlebnis gegen den HSV ließ bis zum 22. Februar 2011 auf sich warten, war allerdings denkwürdig. Der spätere Meister hatte 20 Spiele in Folge gewonnen und beim 30:30-Unentschieden sogar Glück, dass Kreisläufer Frank Løke fünf Sekunden vor Schluss den Siegtreffer verpasste.

Und nur zehn Monate später folgte der dritte, nicht weniger spektakulärer Coup gegen Hamburg. Schon wieder hatte der HSV 19 Mal in Serie gewonnen, ehe der TuS am 7. Dezember 2011 auch diese Serie mit 32:31 beendete. Kurios: Der Wurf von Daniel Svensson zum 14:12 für den TuS war eindeutig nicht im Tor, wurde aber allen wilden Protesten zum Trotz als solches gewertet. Mit der Titelverteidigung des HSV wurde es später übrigens auch nichts.

Damals, als Lübbecke International spielte

Das bedeutendste Spiel lieferten sich die heutigen Zweitligisten aber in Hamburg, im DHB-Pokal-Halbfinale am 10. April 2010. Vor 13.000 Zuschauern in der Color Line Arena (heute Barclaycard Arena) spielte sich Arne Niemeyer in einen Rausch und erzielte elf Feldtore, eins mehr als Hamburgs Marcin Lijewski. Das Ausscheiden konnte Niemeyer– 2009 vom HSV gekommen – aber nicht verhindern.

Bei der 32:37-Niederlage hatte der Außenseiter nach einem 1:8-Rückstand in der 6. Minute zwar beim 23:23 wieder ausgeglichen und war mehrfach auf ein Tor dran, doch es reichte letztlich gegen den späteren Pokalsieger nicht. Immerhin belohnte sich der TuS durch das 29:26 im Spiel um Platz drei gegen den VfL Gummersbach mit der Qualifikation für den europäischen Wettbewerb.

Am Samstag wird das nächste Kapitel in diesem Klassiker der 2000er Jahre geschrieben. Für den TuS ist noch eine dicke Rechnung vom 16. März 2019 zu begleichen. Das 22:29 war der Tiefpunkt einer völlig missglückten Saison.