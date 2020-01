Torwartroutinier Peter Tatai und der TuS N-Lübbecke beenden nach der laufenden Saison die Zusammenarbeit. Tatai zog die Option in seinem eigentlich noch bis 2021 laufenden Vertrag, den TuS nach Ablauf dieser Spielzeit verlassen zu dürfen. Am Donnerstag hatte Tatai seine Entscheidung den Verantwortlichen des TuS N-Lübbecke mitgeteilt. Das kam nicht mehr überraschend, da Tatai schon mehrfach von einer möglichen Rückkehr in seine Heimat, eventuell sogar in Verbindung mit einem vorzeitigen Karriereende, gesprochen hatte. Nun geht es aber auch handballerisch noch einmal weiter: Tatai wechselt in seine Heimat zum ungarischen Erstligisten Csurgoi KK, rund 200 Kilometer von seinem Geburtsort und ersten Erstliga-Verein Gyor entfernt.

" „Der ungarische Verein hat den Transfer ohne Rücksprache mit uns vermeldet, das ist absolut unüblich. Normalerweise ist es der Weg, dass dies der abgebende Verein kommuniziert.“ Torsten Appel (Geschäftsführer TuS N-Lübbecke) "

Überrascht worden sind die Lübbecker Verantwortlichen gestern dann aber doch – wenn auch nicht direkt von Tatai selbst, dann aber doch aus dessen Heimat: „Der ungarische Verein hat den Transfer ohne Rücksprache mit uns vermeldet, das ist absolut unüblich. Normalerweise ist es der Weg, dass dies der abgebende Verein kommuniziert“, zeigte sich TuSN-L-Geschäftsführer Torsten Appel über das Verhalten seiner ungarischen Kollegen alles andere als erfreut. Peter Tatai war zur Saison 2016/17 von Frisch Auf Göppingen zum TuS N-Lübbecke gekommen und absolvierte für die Ostwestfalen bislang 125 Spiele in der ersten und zweiten Handball-Bundesliga. 2017 feierte Peter mit dem TuS den direkten Wiederaufstieg in die erste Liga und zeigte sich in den vergangenen dreieinhalb Jahren mit seinen Paraden in der Regel als großer Rückhalt des Teams. „Wir bedanken uns bei Peter für die bisher dreieinhalb Jahre beim TuS N-Lübbecke. Wir hoffen auf eine erfolgreiche restliche Saison 2019/20 und wünschen ihm schon jetzt für seine berufliche und private Zukunft in Ungarn alles Gute“, sagte TuS-Geschäftsführer Torsten Appel.

" „Wir suchen einen routinierten, erfahrenen Torwart.“ Torsten Appel (Geschäftsführer TuS N-Lübbecke) "

Angesichts der bekannten Vertragssituation von Tatai mit der Möglichkeit, zum Sommer 2020 auszusteigen, hat der TuS N-Lübbecke schon vor der endgültigen Entscheidung von Tatai seine Fühler bereits nach einem möglichen Nachfolger ausgestreckt. „Wir gucken natürlich immer auch nach links und nach rechts, insofern ist seine Entscheidung nun für uns auch kein Weltuntergang. Wir waren bezüglich der Position auch schon vor seiner Entscheidung unterwegs“, deutete Torsten Appel an, dass der Verein auf der Torwartposition bald einen Nachfolger für Tatai präsentieren könnte. Das Profil ist dabei klar: Der Arbeitskollege von Johannes Jepsen soll den Junioren-Nationalspieler möglichst optimal ergänzen, heißt: „Wir suchen einen routinierten, erfahrenen Torwart“, legt sich Appel auf das Grundprofil des neuen Keepers fest.