Der aktuell torgefährlichste Rückraumspieler des TuS (67 Tore) bleibt somit weiterhin ein wichtiger Teil der Lübbecker Zweitligamannschaft. „Valentin besitzt sehr großes Potenzial und ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Auch wenn es in seinen Leistungen aktuell noch Schwankungen gibt, bin ich davon überzeugt, dass er sich in den kommenden Jahren steigern und stabilisieren kann. Dies wollen wir als TuS N-Lübbecke gerne begleiten und unterstützen“, sagte Rolf Hermann.

„Ich freue mich sehr, dass ich weitere zwei Jahre in Lübbecke spiele. Ich kann mich hier weiterhin gut entwickeln, bekomme das nötige Vertrauen und fühle mich in Lübbecke sehr wohl“, so Spohn nach seiner Vertragsunterzeichnung. Der 1,98 Meter große Rechtshänder war 2018 von HBW Balingen-Weilstetten nach Lübbecke gewechselt. Zuvor war Spohn bereits bei der SG Leutershausen in der 2. Bundesliga aktiv gewesen. Der in Berghausen nahe Karlsruhe geborene TuS-Profi spielte in der Jugend für den TSV Jöhlingen, die TS Durlach und anschließend bei der SG Pforzheim/Eutingen.

Die Verlängerung des Vertrags mit Valentin Spohn ist die zweite TuS-Personalentscheidung an diesem Montag. Zuvor hatte zunächst der ASV Hamm-Westfalen und danach auch der TuS N-Lübbecke bekanntgegeben, dass der aktuelle Lübbecker Kapitän Marian Orlowski seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und von der Saison 20/21 an für den ASV Hamm-Westfalen spielen werde .