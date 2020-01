Linksaußen Jens Bechtloff hat in dieser Saison bislang 51 Toren erzielt. Am Freitag beginnt für den TuS N-Lübbecke der zweite Saisonabschnitt. Foto: Oliver Krato

Von Hans Peter Tipp

Lübbecke (WB). Die Zeit war knapp, die Vorbereitung deshalb kurz und knackig. Jetzt ist die Arbeit getan. 23 Tage nach der ersten Übungseinheit im neuen Jahr wird es für den TuS N-Lübbecke am morgigen Freitag wieder ernst. Um 19.30 Uhr erwartet der Siebte der 2. Handball-Bundesliga den Tabellenvorletzten TV Emsdetten zum ersten Pflichtspiel in diesem Jahr in der Merkur-Arena.

Der Auftrag, den TuS-Trainer Emir Kurtagic seiner Mannschaft mitgeben wird, dürfte unmissverständlich sein. Er lautet Sieg. Bei einem Pressegespräch in der TuS-Geschäftsstelle am Donnerstag klang das so: „Wir sind willig, ein gutes Heimspiel hinzulegen, das am besten mit einem Sieg für uns endet. Das ist unser Anspruch“, sagte Kurtagic. Und so ist auch die Überzeugung des Trainers. Kurtagic: „Wenn wir gegen Emsdetten unsere Stärken abrufen, sind wir die stärkere Mannschaft.“ Im Hinspiel ist das bereits schon einmal gelungen. Anfang September setzte sich der TuS N-Lübbecke relativ problemlos mit 26:19 in Emsdetten durch.

" „Es geht darum, am Freitag einen guten Start hinzulegen und sich die Belohnung für die Arbeit in der Winterpause zu holen.“ TuS-Trainer Emir Kurtagic "

Pflicht ist ein Sieg für die Gastgeber dieses Mal aber auch, wenn sich der TuS, der im alten Jahr zuletzt zweimal nicht gewonnen hatte, in der Rest-Rückrunde noch einmal ernsthaft nach oben orientieren möchte. Aktuell beträgt der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz sechs Punkte. 16 Begegnungen bleiben den Lübbeckern bis zum Saisonende am 23. Mai, um sich nach einer Hinrunde mit Höhen und Tiefen in ein angemessenes Licht zu rücken. So weit nach vorn wollte der TuS-Trainer am Donnerstag aber gar nicht schauen: „Wir haben gelernt, dass sich das Blatt in dieser ausgeglichenen Liga sehr schnell wenden kann – zum Positiven, aber auch zum Negativen“, sagte Kurtagic: „Unsere Verpflichtung ist es deshalb, nicht über irgendwelche Ziele zu sprechen. Es geht darum, am Freitag einen guten Start hinzulegen und sich die Belohnung für die Arbeit in der Winterpause zu holen.“

Das hat Priorität. Deshalb ist keine der noch folgenden Partien für Kurtagic und seine Profis momentan so wichtig wie das Gastspiel der nach den Worten des TuS-Trainers „ums Überleben kämpfenden“ Emsdettener. Die Mannen aus dem Münsterland, die seit 2014 vom früheren TuS-Profi Daniel Kubes betreut werden, sind bislang hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Um die Chancen im Klassenkampf zu erhöhen, haben sie in der Winterpause ihren Kader auf der Königsposition verändert. Der niederländische Halblinke Jorn Smits, im Hinspiel gegen Lübbecke noch dreifacher Torschütze, hat den Klub verlassen. Geholt der TVE dafür den erfahrenen lettischen Nationalspieler Aivis Jurdz. Der 36-jährige Rechtshänder, der bis zum Sommer für Leipzig und zuvor für Eisenach und Hannover-Burgdorf viele Jahre in der 1. Liga gespielt hatte, gibt in Lübbecke sein Pflichtspieldebüt für Emsdetten.

Seinen ersten TVE-Einsatz hat Jurdz bereits hinter sich. Im Testspiel gegen den niederländischen Meister Volendam, das Emsdetten mit 35:26 gewann, gelangen dem Letten vier Tore. „Er wird uns in der Liga enorm weiterhelfen“, bilanzierte Kubes anschließend.

Personell geht der TuS ohne größere Sorgen in die Partie. Spielmacher Roman Becvar ist gesund und voller Tatendrang von der Europameisterschaft zurückgekehrt. Torwart Johannes Jepsen steht trotz seines Grundwehrdienstes bei der Bundeswehr zur Verfügung. Fraglich bleibt allein der Einsatz des Kapitäns Marian Orlowski , der wegen eines Muskelfaserrisses zuletzt im Training gefehlt hatte. „Das wird sich kurzfristig entscheiden. Ich glaube aber eher, dass es die Jungs, die die komplette Vorbereitung durchgezogen, zusammen mit Roman richten müssen“, sagte Kurtagic.