Für dieses Foul an Lübbeckes Roman Becvar sah Coburgs Tobias Varvne in der 23. Minute die Rote Karte. Foto: Oliver Krato

Von Hans Peter Tipp

Lübbecke (WB). Das ist doch mal ein Ausrufezeichen. 1629 Zuschauer in der Merkur Arena waren zurecht völlig begeistert: Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke hat mit einer perfekten Abwehrleistung den Tabellenführer HSC 2000 Coburg mit 26:21 (13:8) besiegt und sich damit – wenn auch noch mit Abstand – im Kampf um die Aufstiegsplätze wieder in Erinnerung gebracht.

TuS-Trainer Emir Kurtagic schickte am Freitagabend zunächst die Besetzung auf das Feld, die eine Woche zuvor gegen Emsdetten überzeugt hatte: Im Tor stand Peter Tati, Lukasz Gierak führte Regie, Jo-Gerrit Genz und Valentin Spohn besetzten die Halbpositionen, Patryk Walczak den Kreis, Jens Bechtloff und Peter Strosack kamen von außen. In der Verteidigung löste Marko Bagaric wie gewohnt Spohn ab.

Und die Lübbecker legten genauso los wie eine Woche zuvor beim 27:20 gegen den TV Emsdetten . Zwar gelang dem Tabellenführer der erste Treffer, doch dann übernahmen die hochmotivierten und in der Abwehr ideal eingestellten Gastgeber. Immer wieder liefen sich die Coburger fest, ein einfaches Durchkommen gab es nicht. Der Tabellenführer musste hart arbeiten, um überhaupt eine Wurfgelegenheit zu bekommen. So hatte sich TuS-Trainer Kurtagic das vorgestellt.

Bereits bis zur sechsten Minute brachten Spohn, Strosack, Walczak und Bagaric den TuS mit 4:1 in Front. Es lief beim TuS, Coburg war verblüfft. Der TuS hatte richtig Spaß in dieser Anfangsphase und noch lange nicht genug. Nach dem zweiten Bagaric-Treffer des Tages stand es 7:3 (8.), dieses Mal war der Kroate aus dem Tempogegenstoß erfolgreich. Und als sich Jo Gerrit Genz nach 15 Minuten in die Torschützenliste eintrug, führte Lübbecke mit 10:4. Die Auszeit, die Coburgs Trainer Jan Gorr ein paar Minuten zuvor genommen, hatte, war damit verpufft.

Allerdings ließ beim TuS im zweiten Teil der ersten Halbzeit, als Kurtagic auch seine Bankspieler in Angriff die Effektivität nach. Doch der TuS konnte sich weiter auf seine Abwehr verlassen, weil alle Spieler am eigenen Kreis Schwerstarbeit verrichteten und Tatai zwischen den Pfosten oft genug den richtigen Riecher hatte. Bereits bis zur 17. Minute hatte der Ungar sechs Paraden auf seinem Konto. Bis zur Pause kamen nicht nur zwei weitere hinzu, sondern 15 Sekunden vor dem Seitenwechsel auch noch ein abgewehrter Siebenmeter. Da gewann Tatai das Duell gegen Coburgs torgefährlichen Rechtsaußen Florian Billek.

Als es mit 13:8 für den TuS N-Lübbecke in die Kabinen ging, konnte der Tabellenführer froh sein nicht wesentlich höher zurückzuliegen. Ihr bester Mann stand zu diesem Zeitpunkt zwischen den Pfosten. Konstantin Poltrum hatte mehrfach den TuS aufgehalten und wie Tatai in der ersten Halbzeit auch schon einen Siebenmeter (Strosack/23. Minute) abgewehrt.

Die zweite Halbzeit begann der TuS in Unterzahl, da Genz noch eine Zeitstrafe absitzen musste. Aus Tatais Sicht hätte sie dennoch nicht besser beginnen können. Er nahm sofort Coburgs Billek einen weiteren Siebenmeter weg. Ein Auftakt nach Maß für den TuS-Torwart, der der Partie weiter seinen Stempel aufdrückte und den Coburgern mit seinen Paraden zwischenzeitlich den Nerv raubte. „Peter, Peter“, skandierten die TuS-Fans nach 40 Minuten, als Tatai in kurzer Folge mehrfach pariert hatte und seinen Vorderleuten einen Zwischenspurt zum sensationellen Zwischenstand von 18:10 (42.) ermöglichte.

Coburg reagierte spät, aber der Spitzenreiter gab nicht auf. Als Torwart Poltrum aus seinem Kreis zum 13:18 (43.) ins Lübbecker Tor traf, witterten die Gäste noch einmal Morgenluft. Maximilian Jäger und Lukas Wucherpfennig verkürzten zum 15:19 (48.). Doch da war ja noch Torwart Tatai. Als der 36-jährige Routinier in der 50. Minute gegen Sebastian Weber parierte, war der erste Coburger Elan dahin. Strosack erhöhte wenig später für den TuS auf 20:15, doch noch war nichts entschieden. Coburg verkürzte auf 17:20 (52.), ehe mit dem zum 22:17 (54.) nun eingewechselte Kapitän Marian Orlowski mit dem 21:17 (52.) und Genz mit dem 22:17 (54.) zwei Spieler Verantwortung übernahmen, die den TuS nach dieser Saison verlassen werden. Der Sieg war greifbar nahe. Perfekt war er, als Lübbeckes bester Torschütze, Rechtsaußen Peter Strosack mit einem Doppelpack in der 57. Minute auf 25:18 stellte.