Von Hans Peter Tipp

Lübbecke (WB). Selten hat sich der TuS N-Lübbecke so gefreut, in die heimische Merkur Arena zurückzukehren wie am 22. Februar, an dem der Handball-Zweitligist als Tabellensechster (26:16 Punkte) um 19 Uhr den TSV Bayer Dormagen erwartet, der mit 22:20 Zählern den achten Rang belegt.

Die Erinnerung an den jüngsten Auftritt gegen Coburg ist noch frisch, im folgenden Auswärtsspiel in Krefeld haben die Rot-Schwarzen am vergangenen Wochenende weiter Fahrt aufgenommen, und die Trainingswoche hätte nicht besser verlaufen können. Selbst der ansonsten mit kühnen Prognosen etwas zurückhaltende Trainer Emir Kurtagic stellte mit Blick auf die anstehende Dormagen-Partie fest: „Ich sehe nicht allzu viel, was dagegen spräche, dass wir auch am Samstag gegen Dormagen bestehen können. Wir trainieren gut, wir wissen, was wir können und gehen mit Freude in diese Partie. Meine Mannschaft erwartet von sich den Sieg. Und es ist auch unser Anspruch, gegen Dormagen zu gewinnen.“

Die Stimmung ist gelöst bei den Rot-Schwarzen vom Wiehen. Wie schon Rechtsaußen Peter Strosack oder der Halblinke Valentin Spohn nach den Heimsiegen gegen Emsdetten und Coburg machte jetzt auch Kapitän Marian Orlowski eine neue Lockerheit im Team aus, die im Verbund mit einer anhaltend ernsthaften Trainingsarbeit möglicherweise eine Ursache für die jüngste Serie an Erfolgserlebnisse sein könnte.

" „Es ist ein anderes Bild, das diese Truppe jetzt präsentiert.“ TuS-Trainer Emir Kurtagic "

Kurtagic sieht derweil „ein gewisses Gesicht dieser Mannschaft“, wie es der TuS-Trainer jetzt formulierte. Sein Team habe begriffen, auf welche Stärken man setzen müsse und welche Dinge „nicht so gut zu uns passen“. Aufgrund des neuen Selbstvertrauens trete der TuS inzwischen „extrem engagiert“ auf und bleibe auch in schwierigen Spielsituationen „ex­trem positiv“. Kurtagic: „Das ist eine neue Eigenschaft dieser Mannschaft. Es ist ein anderes Bild, das diese Truppe jetzt präsentiert.“

Die aktuelle Ligastatistik belegt, dass der TuS momentan in der 2. Handball-Bundesliga so etwas wie die Mannschaft der Stunde ist. Erfolgreicher als die Lübbecker ist jedenfalls seit dem Ende der EM-Pause keine anderes Team. In der Sondertabelle jener drei Spieltage seit der Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebes nimmt der TuS aktuell mit drei Siegen den ersten Tabellenplatz ein – noch vor der SG BBM Bietigheim, die ebenfalls bislang ohne Fehl und Tadel aus der Winterpause gekommen ist – allerdings in der Tordifferenz hinter dem TuS zurückbleibt. Alle anderen Mannschaften der Liga – insbesondere die führenden Teams aus Coburg und Hamm (beide mit 3:3 Punkten in diesem Jahr) – haben bereits mehr Federn lassen müssen als ihnen lieb ist.

Personell ist der TuS N-Lübbecke gegen Dormagen gut aufgestellt. Spielmacher Lukasz Gierak musste wegen Rückenproblemen zwar in der Trainingswoche kürzertreten, dürfte aber am Samstag zumindest auf der Ersatzbank Platz nehmen können.

Auf Dormagener Seite fällt wie schon zuletzt der Rückraum-Linkshänder André Meuser wegen eines Bänderrisses im Fuß aus. Fehlen wird in Lübbecke auch Linksaußen Pascal Noll, der wegen einer Innenbandverletzung am rechten Sprunggelenk operiert werden muss. Dormagens Routinier und Abwehrstratege Heider Thomas, der vor einer Woche bei der 20:21-Heimniederlage der Rheinländer gegen die Rimpar Wölfe fehlte, ist nach einer Zerrung in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.