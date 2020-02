Von Alexander Grohmann

Lübbecke (WB). Michael Scholz wird kein Mitglied der neuen Handball-Großfamilie am Wiehen werden. Der TuS Nettelstedt kann den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Trainer der zweiten Herrenmannschaft (Landesliga) nicht verlängern, wie der Verein am Dienstag bekannt gab.