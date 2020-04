Von Hans Peter Tipp

Lübbecke (WB). Die Hängepartie ist vorüber. Die Handball-Bundesligen haben ihre Saison wegen der Corona-Pause abgebrochen. Die Spielzeit 19/20 wird mittels der Quotientenregelung gewertet. Absteiger gibt es nicht, Aufsteiger schon. Coburg und Essen, die beiden führenden Teams, steigen in die 1. Liga auf. Der TuS N-Lübbecke wird in der errechneten Abschlusstabelle auf Platz sechs geführt. Das wäre auch so gewesen, wenn die Saison nach Punkten gewertet worden wäre.

„Es ist sehr schade, dass die Saison jetzt abgebrochen wird, aber selbstverständlich richtig“, äußerte sich Trainer Emir Kurtagic: „Vor der Unterbrechung hatten wir einen richtig guten Lauf . Wir haben es geschafft, unsere Leistung auf die Platte zu bringen und unser Publikum wieder zu begeistern. Jetzt gilt es, dass wir mit einem veränderten Team nach der Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs an diese spielstarke Leistung anknüpfen, um in der nächsten Saison vorne mit dabei zu sein“, sagte Emir Kurtagic weiter.

Sein Team bekommt es in der kommenden Saison mit mehr Gegnern zu tun. Die Liga wird auf voraussichtlich 20 Teams aufgestockt, weil wegen der besonderen Situation vier Teams aus den 3. Ligen in die 2. Handball-Bundesliga aufsteigen dürfen. Im Normalfall wären es nur zwei feste Aufsteiger gewesen. Ein drittes Team hätte über eine Relegation die Chance auf einen Platz in der zweithöchsten deutschen Spielklasse gehabt. Die Relegation fällt weg, statt dessen gibt es einen vermehrten Aufstieg.

Der TuS N-Lübbecke hatte sich weiter die Sollstärke von 18 Teams gewünscht, stimmte aber dem Vorschlag des Präsidiums des Ligaverbands zu. Dazu sagte TuS-Geschäftsführer Torsten Appel: „Aktuell sehe ich keine Chance auf einen fairen Wettbewerb in der 2. Handball-Bundesliga. Auch ist unsere Merkur Arena gesperrt und wir haben derzeit nicht die Möglichkeit, uns vernünftig auf potenzielle Spiele vorzubereiten“, so Appel: „Geisterspiele, wie sie derzeit im Fußball favorisiert und vorangetrieben werden, stellen für uns keine Option dar. Viel zu wichtig sind beim Handball die generierten Einnahmen durch die Zuschauer vor Ort in der Halle“, erklärte Torsten Appel die Entscheidung aus Sicht des Klubs. „Oberste Priorität hat aber in der aktuellen Situation die Gesundheit aller. Ich hoffe sehr, dass wir in der neuen Saison wieder vor unserem tollen Publikum spielen und wieder gemeinsame Handballfeste in Lübbecke feiern können“, ergänzte Appel, der nun seinen Blick noch fokussierter auf die kommende Spielzeit richten kann.

„Für die 54-jährige Zugehörigkeit des TuS zur Handball-Bundesliga ist dies eine noch nie dagewesene Situation. Diese Umstände sind für alle Sponsoren, Fans und Anhänger eine extreme Herausforderung, die nicht nur den Handball, sondern das komplette Zusammenleben und –wirken aller betrifft. Ich sehe aber auch, dass wir als starke Handballregion mit allen Beteiligten sehr gut zusammenhalten, uns gegenseitig unterstützen und Hilfe leisten. Das bestärkt mich in der Hoffnung, dass wir diese momentane Krise alle gemeinsam gut meistern und gestärkt daraus hervorgehen werden“, sagte Armin Gauselmann, Vorsitzender des Beirats des TuS N-Lübbecke.