TuS holt Deutschen Meister

„Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit bekomme, beim TuS N-Lübbecke und LIT 1912 zu spielen sowie den ersten Schritt im Profihandball gehen zu können“, zeigte sich Marek Nissen glücklich nach seiner Vertragsunterzeichnung in der TuS-Geschäftsstelle. „Marek ist ein talentierter junger Mann, der viel Potenzial hat. Er braucht Zeit, vernünftig zu trainieren und in den kommenden Monaten weiter aufgebaut zu werden. Dies können wir ihm gemeinsam mit LIT 1912 bieten und ihn in naher Zukunft an die 2. Handball-Bundesliga heranführen“, sagte TuS-Trainer Emir Kurtagic über den Deutschen A-Jugend Meister von 2019.

„ Es macht mich stolz, dass es uns im Verbund aus dem TuS N-Lübbecke und LIT 1912 gelungen ist, eines der größten deutschen Nachwuchstalente unter Vertrag zu nehmen. " Christian Niemann (LIT 1912)

„Es macht mich stolz, dass es uns im Verbund aus dem TuS N-Lübbecke und LIT 1912 gelungen ist, eines der größten deutschen Nachwuchstalente unter Vertrag zu nehmen. Es freut mich, dass wir als Drittligist Unterstützung leisten und junge Spieler mit fördern können. Daher ist es umso besser, dass es nach Filip Brezina erneut geklappt hat, die uns jetzt gegebene neue sportliche Option nachhaltig zu nutzen“, sagte Christian Niemann von LIT 1912, der sich ebenso auf den Neuzugang aus Flensburg freut.

Peter Kowalski wird dritter Torwart beim TuS

Marek Nissen ist 1,94 Meter groß, erlernte das Handballspielen bei HFF Munkbrarup. 2015 hat er sich der Akademie der SG Flensburg-Handewitt angeschlossen. Darüber hinaus werden auch die beiden Nachwuchsspieler Mark Artmeier (LIT 1912) und Peter Kowalski (JSG LIT 1912) als Anschlussspieler an den Bundesligakader herangeführt. Rechtsaußen Mark Artmeier hat in der Vergangenheit bereits bei den TuS-Profis erste Trainingseinheiten absolviert. Nach dem letztjährigen Jahr in der A-Jugend wird er in dieser Spielzeit für LIT 1912 auflaufen. Peter Kowalski kommt zu dieser Saison für sein letztes A-Jugend-Jahr vom TV Bissendorf-Holte zur JSG LIT 1912. Gleichzeitig wird der Torhüter die Nummer drei auf der Position beim TuS N-Lübbecke sein.

„ Ich bin super-glücklich, dass wir den jungen Spielern, die den Ehrgeiz und das Potenzial haben, sich perspektivisch durch viel Fleiß ihre ersten Bundesligaminuten zu erarbeiten, eine Chance bei uns geben zu können. " Rolf Hermann (TuS N-Lübbecke)

„Ich bin super-glücklich, dass wir den jungen Spielern, die den Ehrgeiz und das Potenzial haben, sich perspektivisch durch viel Fleiß ihre ersten Bundesligaminuten zu erarbeiten, eine Chance bei uns geben zu können“, freut sich auch Rolf Hermann über die neu geschaffene Durchlässigkeit zum Profibereich. Damit sind beim TuS N-Lübbecke die Kaderplanungen für die Saison abgeschlossen und der Zweitligist geht mit folgendem Aufgebot in die Spielzeit:

Tor: Aljosa Rezar, Johannes Jepsen und Peter Kowalski

Rechtsaußen: Peter Strosack, Marvin Mundus, Mark Artmeier

Rechter Rückraum: Dominik Ebner und Florian Baumgärtner

Rückraum Mitte: Roman Becvar, Benas Petreikis, Filip Brezina

Linker Rückraum: Valentin Spohn, Marko Bagaric, Lutz Heiny und Marek Nissen

Linksaußen: Tom Skroblien und Jan-Eric Speckmann

Kreis: Leos Petrovsky und Yannick Dräger:

Trainingsstart ist in der kommenden Woche, Montag bittet Emir Kurtagic zur ersten Einheit.