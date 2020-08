„Finanziell ein enormer Aufwand“

Da jeder Test nur eine Momentaufnahme ist und der getestete sich direkt nach dem Test infizieren könnte, stehen zukünftig regelmäßige Tests an. „Dieses regelmäßige Testing ist für uns selbstverständlich, auch wenn das finanziell für uns ein enormer Aufwand ist“, sagte TuS-Geschäftsführer Torsten Appel. „Alle Tests müssen von uns bezahlt werden. Das ist noch einmal ein zusätzlicher Aufwand, der so bis jetzt nicht budgetiert war. Die Preise für Coronatests sind inzwischen hinreichend bekannt. Wenn dann demnächst wöchentlich die Mannschaft und das direkte Umfeld der Mannschaft einschließlich der Geschäftsstelle gestestet werden müssen, bewegen wir uns finanziell in einer Kategorie, die uns schon zu schaffen macht“, erläutert Appel weiter.

Dennoch bleibt der TuS bei dem auch von der Liga vorgeschriebenen Aufwand: Habe man erst einmal einen Fall in der Mannschaft bringe das die komplette Saisonvorbereitung aus dem Plan. Denn ist die Mannschaft in Quarantäne, kann nicht trainiert werden. “Auch dank des tollen Engagements von Mannschaftsarzt Lars Holzapfel und seinem Praxis-Team fühlen wir uns in dieser neuen Situation sehr gut unterstützt und beraten”, fügte Appel an.