Corona-Sorgen: TuS sagt Spenge-Test ab

Lübbecke (WB). Vom Praktikant zum Festangestellten: Rolf Hermann ist bereits seit Mai nun auch offiziell Sportlicher Leiter beim TuS N-Lübbecke. Nach einem Jahr zum „Reinschnuppern“ hat Hermann die frisch gedruckte Visitenkarte im Portemonnaie. Und über mangelnde Arbeit kann sich der erfahrene Ex-Profi nicht beschweren, denn wohl noch nie war eine Saisonvorbereitung so nervenaufreibend und anstrengend wie in dem von der Corona-Pandemie überschatteten Jahr 2020. „Wir sind hier in der Geschäftsstelle alle am Rotieren“, sagt Hermann.

Von Alexander Grohmann