Zuletzt hatten sich die Anfragen der Stamm-Fans gehäuft. Torsten Appel muss diesen nun eine Absage erteilen: „Wir sind aufgerufen, von Spieltag zu Spielplan zu planen und wissen aktuell nicht, in ­welchem Rahmen und mit welcher Zuschauerzahl unsere jeweiligen Heimspiele 2020/2021 stattfinden dürfen“, sagt der TuS-Geschäftsführer.

Schmerzhafter, aber alternativloser Entschluss

Der Entschluss, in diesem Jahr keine Dauerkarten anzubieten, sei den Verantwortlichen schwergefallen: „Dies gerade nach der überwältigenden positiven Resonanz, die uns im Rahmen des Guthabenverzichts von Dauerkarteninhabern, Fans und Unterstützern in den letzten Monaten widerfahren ist“, so Appel.

Ein Punkt für die Entscheidung ist, dass „aufgrund der Restriktionen die Sitzplätze im freien Verkauf stark begrenzt sind. Das bedeutet, dass für jedes Spiel und jeden Zuschauer ein individuelles Ticket mit persönlichen Daten für jeden Sitzplatz erstellt werden muss. Das geht zukünftig nur im Onlineverkauf. Ein Verkauf in der Geschäftsstelle oder an der Abendkasse ist vorerst nicht möglich“.

Die Karten können im Ticket-Shop des Vereins geordert werden. Das Gute: Dauerkarten-Inhaber müssten keine Angst haben, ihre bisherigen Stammplätze zu verlieren. Sobald der Dauerkartenverkauf wieder einsetzt, haben die bisherigen Karteninhaber die Möglichkeit, wieder ihren alten Platz zu reservieren, verspricht Appel.