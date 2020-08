Feuerwerk nach Blitzeinschlag

Das Duell gegen den benachbarten Drittligisten aus Nordhemmern, nach der Zusammenlegung der Handball-Abteilungen beider Vereine im ­Februar zugleich der Unterbau des TuS, fand zum Schutz der Spieler wie vorgesehen ohne Publikum statt. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in Deutschland hatte der TuS N-Lübbecke entschieden, in der Vorbereitung vorerst auf Zu­schauer zu verzichten.

„ Es war ein super Gefühl, nach fünf Monaten wieder ein Handballspiel zu bestreiten. Es war ein super Gefühl, nach fünf Monaten wieder ein Handballspiel zu bestreiten. “ TuS-Trainer Emir Kurtagic

„Es war ein super Gefühl, nach fünf Monaten wieder ein Handballspiel zu bestreiten. Spaß und Freude war bei allen Beteiligten groß“, sagte TuS-Coach Emir Kurtagic über den erfolgreichen ersten Test nach 168-tägiger Wettkampfpause. Kurtagic war überrascht, wie flüssig der Auftritt seiner Mannschaft zum Abschluss einer harten Trainingswoche mit neun Einheiten schon aussah. „Wir haben kaum technische Fehler gemacht“, sagte der Trainer.

Kurios: Eigentlich sollte das Spiel in Nordhemmern ausgetragen werden. Weil am Freitagabend aber der Blitz in der LiT-Sporthalle eingeschlagen hatte und als Folge der Strom ausgefallen war, standen sich beide Teams am Samstag stattdessen in Nettelstedt gegenüber. Einfluss auf die Leistung des TuS hatte das nicht. „Es war ein rundum gelungener Aufritt“, resümierte auch der Sportliche Leiter Rolf Hermann zufrieden.

Komplett-Tausch in beiden Halbzeiten

Die Belastung wurde gleichmäßig verteilt. Jeweils nach 15 Minuten nahm Kurtagic einen Komplett-Tausch vor. So kam jeder Akteur auf die gleiche Einsatzzeit. Marvin Mundus agierte aufgrund des verletzungsbedingten Fehlens der Linkshänder Florian Baumgärtner und Dominik Ebner – beide werden heute zurück im Training erwartet – im rechten Rückraum. Die weiteren Perspektivspieler ­Marek Nissen, Filip Brezina und Mark Artmeier liefen dagegen komplett für den Lübbecker Unterbau aus Nordhemmern auf.

Der Zweitligist hielt sich gegen LiT Germania nicht mit Vorgeplänkel auf und gab von Beginn an Gas. Bis zur Pause warf der TuS eine 19:11-Führung heraus. Im zweiten Abschnitt hielt die Kurtagic-Sieben das Tempo hoch und machte den Klassenunterschied deutlich.

Rolf Hermann lobt das Lübbecker Umschaltspiel

„Vor allem das Umschaltspiel hat schon super geklappt. Unsere Außen sind gut abgegangen. Im ersten Testspiel gleich so ein Ergebnis zu erzielen, ist auch gut für den Kopf“, freute sich Rolf Hermann. Peter Strosack, Marvin ­Mundus, Kreis-Neuzugang Leos Petrovsky sowie Valentin Spohn waren mit jeweils sechs Treffern die torhungrigsten Akteure. Aber auch für die Neuzugänge Benas Petreikis (Rückraum Mitte), Tom Skroblien (Linksaußen), Yannick Dräger (Kreis) und Lutz Heiny (linker Rückraum) war es eine gelungene Premiere im TuS-Dress. Aljosa Rezar wechselte sich im Tor mit Johannes Jepsen ab.

Nach der neuen Corona-Testrunde warten Testspiel-Kracher

Für Emir Kurtagic war die richtige Belastungssteuerung fast noch wichtiger als das Ergebnis. Schließlich wartet in dieser Woche knackige der Testspiel-Doppelpack gegen die Erstligisten GWD Minden (Mittwoch) und TBV Lemgo (Freitag) auf den TuS N-Lübbecke. Nach dem für die Spieler verdientermaßen trainingsfreien Sonntag startet die neue Woche heute mit der nächsten Runde der Corona-Testungen von Mannschaft und Betreuerstab. TuS N-Lübbecke: Rezar, Jepsen – Becvar (2 Tore), Heiny (1), Petreikis (4/2), Bagaric (2), Strosack (6), Mundus (6), Dräger (3), Spohn (6), Speckmann (2), Petrovsky (6), Skroblien (4/1).