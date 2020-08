Im Testspiel des Handball-Zweitligisten am Mittwochabend gegen GWD Minden (20 Uhr, Kreissporthalle) wird Strosack die Mannschaft erstmals als Spielführer aufs Parkett führen. Neuer Stellvertreter ist der von TuSEM Essen verpflichtete Linksaußen Tom Skroblien. Neben den beiden Flügelspielern gehören Marko Bagaric, Valentin Spohn und Yannick Dräger dem neuen Mannschaftsrat an.

„Für mich war das relativ eindeutig, dass Peter unser Mannschaftskapitän wird. Seitdem er beim TuS ist, ist er Leistungsträger. Mit seiner positiven Art ist er bei der Trainingseinstellung, im Spiel und auch neben der Platte ein Vorbild“, erklärt Emir Kurtagic den Schachzug mit Strosack, der sich über das Vertrauen freut: „Das ist eine tolle Aufgabe, ich habe so etwas noch nie gemacht“, erklärte der 26-Jährige, der in seine dritte TuS-Saison geht.

Bei den bisherigen Kapitänen habe er sich ein paar Dinge abgeschaut, so Strosack, der in der vergangenen Saison mit 102 Treffern in 24 Spielen gefährlichster Lübbecker Werfer war. „Ich freue mich sehr darüber ausgewählt worden zu sein. Es ist eine große Ehre. Ich hoffe, ich kann die Rolle erfüllen“, so Strosack.

„Fokussiert und zielstrebig“: Verantwortung auch für Neuzugang Skroblien

Eine kleine Überraschung war die Ernennung von Skroblien, der auf Anhieb zum Vize-Kapitän bestimmt wurde. Kurtagic hat sich dabei aber ebenfalls etwas gedacht, beschreibt den Neuzugang als „extrem fokussiert und zielstrebig. Tom ist jetzt in einem Alter, in dem er schon einiges erlebt und durchgemacht hat, sei es in Berlin, Lemgo oder zuletzt in Essen“, so der Trainer.

Valentin Spohn ist kein „kleiner Junge“ mehr

Mit Yannick Dräger hat es zudem ein weiterer Neuzugang in den Mannschaftsrat geschafft. Dräger sei schon beim TV Emsdetten Kapitän gewesen und habe in den vergangenen Jahren bereits viel Verantwortung übernommen, unterstreicht Kurtagic, der auch Valentin Spohn in dem Gremium gut aufgehoben sieht: „Valle hat im letzten Jahr sehr viel investiert, ist sehr fit zum Trainingsbeginn zurückgekommen und ist jetzt kein ‚kleiner Junge‘ mehr. Für ihn ist es auch ein Signal, dass wir eine gewisse Entwicklung und Reife erwarten“, erläutert Kurtagic seine Entscheidung für die Besetzung des Mannschaftsrats. Dort darf auch Marko Bagaric nicht fehlen: Der erfahrene Abwehrchef zählt nach wie vor zu den Führungsspielern beim TuS N-Lübbecke.