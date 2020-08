Nach Kopftreffer wird es kurz wild

Trainer Emir Kurtagic ging mit dem Lob nach dem zweiten Spiel in 48 Stunden gegen ein Erstliga-Team etwas sparsamer um: „Es war besser als Mittwoch. Die Leistung in der zweiten Halbzeit war nah an dem, wo wir hinwollen. Da haben wir lange Phasen dominiert“, merkte der TuS-Coach an. Doch welche Schlüsse zieht man daraus? Kurtagic verwies zurecht darauf, dass sich beide Teams noch in einem recht frühen Stadium der Vorbereitung befinden. „Es war nur ein Freundschaftsspiel“, sagte er.

Der Freundschaftsspiel-Charakter war in der Schlussphase allerdings kurzzeitig verflogen. Der Grund: Die Lübbecker hatten in der erneut leeren Merkur Arena aus einem 23:24-Rückstand eine 26:24-Führung gemacht, die sie in der 55. Minute sogar erstmalig auf drei Tore ausbauten (28:25). Das nervte den TBV.

Rudelbildung: Nach einem unabsichtlichen Wurf ins Gesicht des Lemgoer Torhüters sah sich Benas Petreikis (vorne links) einem wütenden Gedeon Guardiola (rechts) gegenüber, der dem TuS-Neuzugang an den Kragen wollte. Wenig später hatten sich die Gemüter beruhigt. Foto: Grohmann

Die Kehrmann-Sieben war leicht angezählt, zog sich dann aber an einer emotionalen Szene wieder hoch: Auf dem Weg zum 29:26 erwischte Lübbeckes Neuzugang Benas Petreikis TBV-Keeper Mark van den ­Beucken bei einem freien Wurf unglücklich aus kurzer Distanz im Gesicht und rief damit Gedeon Guardiola auf den Plan: Lemgos Abwehr-Hüne stürmte wutentbrannt auf Petreikis zu und packte sich den einen Kopf kleineren TuS-Neuzugang am Kragen. Weitere Lemgoer und Lübbecker Spieler eilten herbei, um zu deeskalieren. Währenddessen rappelte sich van den Beucken mit leicht gerötetem Gesicht auf und gab Entwarnung: nichts passiert!

„Benas da Absicht zu unterstellen, ist Quatsch. Kein Spieler der Welt würde in dieser Situation freiwillig auf ein Tor verzichten. Es wäre die Entscheidung in dem Spiel gewesen“, sagte Kurtagic über die Szene, die seinem Team in der Folge schlechter bekam als dem TBV. Denn: Lemgo nutzte die entstandene Hektik geschickt, um mit zwei Toren kurz vor Schluss die drohende Niederlage abzuwenden.

Rappelte sich nach dem Kopftreffer in der Schlussphase wieder auf: Lemgos Torhüter Mark van den Beucken gab Entwarnung und stellte sich gleich wieder in den Kasten. Foto: Grohmann

Zuvor hatte Kurtagic in der besten Lübbecker Phase dem Gegner mit einem Wechsel ebenfalls in die Karten gespielt: Mit Dominik Ebner beorderte er einen seiner besten Spieler an diesem Abend auf die Bank, um mit Florian Baumgärtner dem zweiten Linkshänder im Rückraum noch ein paar Einsatzminuten zu ermöglichen. Der Beleg dafür, dass das Ergebnis an diesem Abend Nebensache war: „Es war ein Wechsel nach Plan. So ist das in einem Vorbereitungsspiel.“

„Wechsel nach Plan“ bringt Rückraum aus dem Rhythmus

Vor allem das Trio Pretreikis/Heiny/Ebner konnte am Freitagabend überzeugen. Seine Momente hatte auch Marvin Mundus: Der TuS-Youngster brachte nach seiner Einwechslung zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich die ersten beiden Versuche von Rechtsaußen im Netz unter. Es gab aber auch Aspekte, die Kurtagic bemängelte: „Wie gegen GWD hat die Abwehr in der ersten Halbzeit nicht so gut gestanden. Da waren die Räume zu groß. Auch mit der Wurfquote war ich nicht ganz zufrieden. Insgesamt waren wir im Angriff aber schon kontrollierter und flüssiger unterwegs“, überwogen letztlich die positiven Erkenntnisse.

TuS N-Lübbecke: Rezar, Jepsen – Ebner (6 Tore), Petrovsky (1), Heiny (3), Strosack (3), Petreikis (2), Spohn (5), Baumgärtner, Dräger (2), Bagaric (1), Skroblien (1/1), Speckmann (2), Mundus (2).

TBV Lemgo-Lippe: Johannesson, van den Beucken – Elísson (7/5), Kogut (1), I.Guardiola (2), Schagen (2), Hangstein, Suton (4), Zerbe (1), Lemke, G. Guardiola (3), Cederholm (4), Geis, Reimann (1), Baijens (3).