Kurtagic: „Wir nehmen sehr, sehr viel mit“

Kurtagic sah es ähnlich, verwies allerdings auch auf den starken Gegner: „Das ist eine super organisierte, über Jahre gewachsene Truppe. Das darf man nicht vergessen. Wir können viele Kleinigkeiten besser machen. In der Defensive waren wir nicht ganz auf der Höhe, da ging es heute für uns ein bisschen zu schnell“, fasste der TuS-Trainer das bereits sechste Testspiel zusammen. Unter dem Strich stehen bislang zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche.

Beim ersten Auswärtstrip der laufenden Saisonvorbereitung erwartete Lübbeckes Zweitliga-Handballer nach der Ankunft in Solingen das schon gewohnte Bild: Die Ränge in der Klingenhalle waren leer, auch der BHC 06 testet in Corona-Zeiten komplett ohne Zuschauer. Nur der hauseigene Fotograf durfte neben den Spielern und Betreuern die Halle betreten.

Der BHC war dafür gleich voll da: Nach einer Lübbecker 3:2-Führung übernahm der Favorit sofort das Kommando und setzte sich bis zur Pause auf sechs Tore ab. Im zweiten Durchgang arbeiteten sich die Gäste beim 21:18 kurzzeitig noch einmal auf drei Treffer heran, doch der kleine TuS-Lauf entpuppte sich als Strohfeuer.

Valentin Spohn war mit zehn Treffern erfolgreichster TuS-Schütze im Test beim BHC. Die Lübbecker zahlten gegen den Bundesligisten allerdings auch viel Lehrgeld. Foto: Grohmann

Der Bundesligist zog anschließend auf 30:22 davon und profitierte auch davon, dass die Lübbecker in der Deckung viel zu wenig Aggressivität an den Tag legten. „Der Gegner konnte ohne Körperkontakt werfen“, monierte Hermann. Lichtblicke sah Emir Kurtagic dafür vorne. „Im Angriff war es phasenweise gut. Unnötige Fehler wurden vom Bergischen HC allerdings gnadenlos bestraft.“ Valentin Spohn war mit zehn Treffern bei fünf Fehlversuchen der beste TuS-Schütze.

Trotzdem wollte der TuS-Coach nach der Niederlage, bei der dem TuS in einigen Bereichen die Grenzen aufgezeigt wurden, nicht alles schlechtreden. „Wir müssen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Wir nehmen aus dem Spiel bei einem seriösen Gegner sehr, sehr viel mit“, bilanzierte Kurtagic. Die ersten Gehversuche auf dem Parkett unternahm Roman ­Becvar: Der Mittelmann erzielte bei seinem Kurzeinsatz nach Wadenverletzung einen Treffer. TuS N-Lübbecke: Rezar, Jepsen – Becvar (1), Heiny (1), Ebner (2), Petreikis (1), Bagaric (4), Strosack (2), Mundus, Dräger (4), Spohn (10/1), Speckmann (3), Petrovsky (1), Skroblien (3/2).