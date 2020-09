Zwei der Sommerneuzugänge sind zumindest aktuell die „Sorgenkinder“ der medizinischen Abteilung des TuS: Während Rückraum-Linkshänder Florian Baumgärtner, der als Nachfolger von Jo Gerrit Genz vom VfL Gummersbach zum TuS gekommen ist, wegen seiner Schienbeinprobleme pausiert, wackelt nun auch Leos Petrovsky. Eine Handgelenksverletzung macht dem Neuzugang aktuell so zu schaffen, dass hinter seinem Einsatz am Freitagabend gegen Leipzig ein Fragezeichen steht. „Es ist aber nichts gebrochen“, konnte Trainer Emir Kurtagic nach der ersten Untersuchung schon etwas aufatmen. Gänzlich ausgeschlossen ist Petrovskys Teilnahme am traditionsreichen Vorbereitungsturnier damit immerhin noch nicht.

An diesem Mittwoch steht für den TuS N-Lübbecke der letzte Test vor dem Spielo-Cup auf dem Programm. Dabei kommt es in der Lübbecker Kreissporthalle zum Wiedersehen mit Kurtagic-Vorgänger Aaron Ziercke, der mittlerweile beim TV Emsdetten unter Vertrag steht. Nachdem auch der TVE mit Blessuren zu kämpfen hatte und daher den Test gegen den TBV Lemgo absagen musste, ist die Partie an Zierckes alter Wirkungsstätte nicht in Gefahr. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr, auch hier sind weiterhin keine Zuschauer zugelassen.