Der TuS muss warten

Lübbecke (WB). Das befürchtete Szenario ist schneller als gedacht eingetreten: Der ursprünglich geplante Saisonstart des TuS N-Lübbecke am 2. Oktober 2020 gegen den Handball Sport Verein Hamburg muss ausfallen. Grund dafür sind fünf positive Corona-Tests beim Handball Sport Verein Hamburg. Nach den ersten zurückhaltenden Reaktionen ist nach den neuesten Erkenntnissen aus Hamburg und in Absprache mit der HBL nun doch die Absage der Partie erfolgt. Ein neuer Termin für die Nachholung des Heimspiels gegen den HSV steht aktuell noch nicht fest! Damit startet der TuS N-Lübbecke, wenn nichts dazwischen kommen sollte, eine Woche später, am 10. Oktober, mit einem Auswärtsspiel beim ThSV Eisenach in die neue Spielzeit. Das erste Heimspiel soll nun am 16. Oktober, 19.30 Uhr, gegen den HC Elbflorenz in der Merkur Arena stattfinden.

Von Westfalen-Blatt