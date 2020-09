Lübbecke (WB). Der neue Termin steht fest – so fest er in diesen Zeiten stehen kann: Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke will sein abgesagte Heimspiel gegen den HSV Hamburg am Dienstag, 1. Dezember, nachholen. Anwurf wird dann um 19.30 Uhr sein.

Von Ingo Notz