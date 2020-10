Ebner in Quarantäne – TuS geschlagen

Schock vor dem Anpfiff: Dominik Ebner in Quarantäne geschickt

Dass die Hausherren neben sich standen, hatte möglicherweise auch mit einem Vorfall vor der Partie zu tun: Nach dem Abschlusstraining am Donnerstag hatte Dominik Ebner einen Anruf der Gesundheitsbehörde bekommen. „Er hat einen Anruf von der Gesundheitsbehörde Herford bekommt, die ihn in Quarantäne geschickt hat“, teilte Geschäftsführer Torsten Appel mit. Der Grund: Ebner hatte sich in der vergangenen Woche mit einer Person in einem Raum befunden, die anschließend positiv auf Corona getestet wurde. Die Folge: Der Linkshänder, einer der Haupttorschützen beim 29:27-Auftaktsieg in Eisenach, war zu Hause statt in der Halle. Das wirbelte die taktischen Pläne von Kurtagic gehörig durcheinander.

Stattdessen kam Bogdan Criciotoiu zu seinem unverhofften Start-Debüt im rechten Rückraum. Der rumänische Neuzugang führte sich blendend ein: Der erste Wurf des 30-jährigen Rumäne zappelte zum 2:2-Ausgleich im Netz (5.) Trotzdem zeigte sich früh im Spiel, dass der Lübbecker Angriff nicht so geordnet agierte wie noch eine Woche zuvor beim Saisonauftakt.

Geschlagen: Aljosa Rezar schleicht nach dem Spiel in die Kabine. Der Torwart-Routinier hatte in Halbzeit eins nicht viel an die Hände bekommen. Foto: Alexander Grohmann

Das lag aber auch zu einem großen Teil an den Gästen. Der HC Elbflorenz fand in der Mekur-Arena umgehend ins Spiel und lag in der ersten Halbzeit fast durchgehend in Front. „Wir wussten, dass wir nur eine Chance haben, wenn wir eine starke Abwehr stellen. Das haben wir gemacht“, sagte Gäste-Coach Rico Göde. Das beherzigte seine Mannschaft, die im Angriff zudem abgezockt und auf den Punkt agierte.

Schlechten Start kann der TuS zunächst noch ausbügeln

Ein 2:4 konnten die Lübbecker beim 4:4 durch den zweiten Treffer von Criciotoiu wettmachen (11.), doch über 4:6 und 5:8 (18.) zogen die Gäste anschließend davon. Der fehlerhaft agierende Gastgeber lud den Gegner immer wieder zu Torerfolgen ein. Die Klatschpappen der ohnehin nur 301 Fans waren in dieser Phase nur selten im Einsatz. Beim 8:13 wuchs der Rückstand erstmals auf fünf Tore an, ehe Lutz Heiny vor der Pause noch einmal verkürzte (29:57).

Der Gast war auch im zweiten Durchgang gleich zur Stelle: Sebastian Greß sorgte in Unterzahl mit dem fünften Treffer des Abends für das 9:14. Anschließend übernahmen die Jungen beim TuS die Verantwortung: Valentin Spohn und der nun im rechten Rückraum zum Zug kommende Marvin Mundus verkürzten auf 12:15, nach einem weiteren Mundus-Tor stand es 14:16.

Doch wenig später war es vorbei mit der Herrlichkeit: Elbflorenz konterte nämlich mit den Treffern zum 14:18 (43.), die TuS-Aufholjagd war wieder unterbrochen. Göde riss immer wieder die Arme am Spielfeldrand hoch, „pushte“ seine aber auch von ganz allein unter Strom stehenden Spieler.

Happy: Dresdens Spieler feiern nach dem Schlusspfiff den hoch verdienten Auswärtssieg. Die Gäste hatten von Anfang an das Heft in die Hand genommen. Foto: Alexander Grohmann

Beim Stand von 14:19 nahm Kurtagic die nächste Auszeit. Die Nerven lagen allmählich blank: Weil er eine Siebenmeter-Entscheidung der Schiedsrichter monierte, sah der Lübbecker Coach die Gelbe Karte (48.). Julius Dierberg verwandelte zum 15:20. Der TuS bäumte sich noch einmal auf: Dräger, Becvar und Speckmann verkürzten auf 18:21. In Überzahl gelang Benas Petreikis ein Kunststück: Am Kreis angespielt, warf der Mittelmann mit dem Rücken zum Tor im Fallen in den Winkel – 20:22 (54.). Der TuS war noch nicht geschlagen. Wenig später dann aber schon, denn die Sachsen ließen in der Schlussphase den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen.

Viel Aufwand, wenig Leute: Kulisse enttäuscht Torsten Appel

Die Enttäuschung stand Torsten Appel trotz Maske ins Gesicht geschrieben. Und das nicht nur in sportlicher Hinsicht: Der TuS-Geschäftsführer hatte sich beim Heimspiel-Comeback eine größere Kulisse gewünscht. Letztlich nahmen trotz des ausgeklügelten und von langer Hand geplanten Hygienekonzeptes nur etwa 300 Besucher auf den beiden Tribünenseiten Platz. Erlaubt gewesen wären 762 Gäste. „Es ist natürlich enttäuschend. Wir haben rund um dieses Spiel einen Mega-Aufwand betrieben. Heute klingelte dann das Telefon in einer Tour. Viele Zuschauer haben wegen der steigenden Corona-Zahlen Abstand vom Besuch des Spiels genommen“, sagte Appel. Dazu auch noch das Corona-Problem im eigenen Kader – das Heimspiel-Comeback nach sieben Monaten ging in die Hose.

TuS N-Lübbecke: Rezar, ab 26. Jepsen – Becvar (3), Heiny (2), Petreikis (4), Bagaric, Strosack, Mundus (2), Dräger (1), Spohn (3), Nissen, Speckmann (1), Petrovsky, Skroblien (3/3), Criciotoiu (2).

HC Elbflorenz Dresden: Mohs, Huhnstock, Göres, – Wucherpfennig (1), Emanuel (4), Dierberg (2/2), Buschmann (1), Dumcius (4), Oehler, Jungemann (1), Stavast, Greß (8), Vanco (1), Quade (3), Kasal, Thümmler.