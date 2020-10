Corona-Schock für den TuS

Am Samstag soll dem an Corona erkrankten TuS-Spieler mitgeteilt worden sein, dass er sich infiziert habe. Die offizielle Bestätigung, ob oder dass es sich bei dem erkrankten Spieler um Dominik Ebner handelt, stand am Samstagabend aus. Nach dem Abschlusstraining am Donnerstag war Dominik Ebner allerdings mitgeteilt worden, dass er Kontakt zu einer infizierten Person gehabt habe, am Freitag ist er nach dem Abschlusstraining vom Gesundheitsamt Herford vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. Freitag hatte sich Ebner einem Corona-Test unterzogen, dessen Ergebnis bisher öffentlich noch nicht bekannt geworden ist.

Drittliga-Team sagt Spiel ab

Bekannt geworden ist aber schon eine weitere Folge der Covid-19-Erkrankung im TuS-Kader: Am Samstagnachmittag ist die Drittliga-Partie von Lit1912 kurzfristig abgesagt worden, weil die dort eingeplanten Marek Nissen und Marvin Mundus im Rahmen des Trainings- und Spielbetriebs mit dem TuS N-Lübbecke Kontakt mit der erkrankten Person gehabt haben. Die Absage des Lit1912-Spiels gegen Ahlen in der Sporthalle Husen in Nettelstedt war nicht die einzige Entscheidung, die durch den Corona-Fall am Samstag getroffen werden musste. Der TuS N-Lübbecke reagierte im Verlauf des Samstags und schickte auf Anraten seines Mannschaftsarztes Lars Holzapfel seine komplette Mannschaft vorsorglich in eine selbst gewählte häusliche Quarantäne, da das Gesundheitsamt in Minden am Wochenende nicht erreichbar war.

„ Montag wissen wir mehr... Montag wissen wir mehr... “ Rolf Hermann (Sportlicher Leiter TuS N-Lübbecke)

Am Montag sollen nun die weiteren Schritte unmittelbar mit der Behörde abgesprochen und umgesetzt werden: „Montag wissen wir mehr“, meinte der geschockte Sportliche Leiter Rolf Hermann, nachdem sein Team nun schon zum zweiten Mal innerhalb der ersten drei Spieltage – erst indirekt durch die Infektion der Hamburger Spieler, nun direkt – von einer Covid-19-Erkrankung betroffen ist.