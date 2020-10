Alle Tests negativ: TuS N-Lübbecke darf vorerst weiter spielen

Grünes Licht gab es allerdings nicht für die komplette Lübbecker Mannschaft: Zwei Spieler sind von der Mindener Gesundheitsbehörde am Dienstag vorsorglich in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden. Sie galten als Kontaktpersonen des positiv auf Covid-19 getesteten Rückraumspielers Dominik Ebner. Sie dürfen weiterhin nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen und stehen dem TuS in den nächsten beiden Partien nicht zur Verfügung. Um wen es sich dabei handelt, wollte der Verein nicht mitteilen.

Gesundheitsamt bewertet die Situation positiv

Dennoch scheint der TuS mit dem Schrecken davongekommen zu sein. Trainer Emir Kurtagic hatte nach dem Bekanntwerden des positiven Tests von Rückraumspieler Dominik Ebner am Samstag bereits eine zweiwöchige Quarantäne der Mannschaft und die Verlegung der nächsten Spiele gegen Bietigheim und in Dormagen (31. Oktober) befürchtet. Auf Grundlage der negativen Test-Ergebnisse von Montag wurde die Situation vom Gesundheitsamt des Kreises aber positiver bewertet.

„Ich bin froh, dass wir jetzt Gewissheit haben, dass sich keine weiteren Spieler infiziert haben. Wir werden jetzt die Zeit bis Samstagabend nutzen, um uns bestmöglich auf das Bietigheim-Spiel vorzubereiten“, sagte Kurtagic, der seine Mannschaft am Dienstagabend erstmals wieder beim Training begrüßen konnte. „Ich bin froh, dass wir füe Samstagabend planen können“, zeigte sich auch der Sportliche Leiter Rolf Hermann erleichtert. Abzuwarten bleibt aber noch die erneute Testung der Mannschaft am Donnerstag, die das Regelwerk der HBL vorschreibt.

Kurios: Beim Liga-Rivalen TuS Ferndorf war zuletzt nach dem Auftreten eines Corona-Falls eine nahezu identische Gemengelage entstanden. Obwohl sich auch hier keine weiteren Teammitglieder nachweislich angesteckt hatten, musste die komplette Mannschaft auf Anordnung des dortigen Gesundheitsamtes in die Quarantäne.

Neben dem Spielfeld extrem gefordert: Rolf Hermann (links) muss sich derzeit weniger um handballspezifische Themen beim TuS N-Lübbecke kümmern. Am Montag brachte der Sportliche Leiter die Corona-Tests der Spieler persönlich ins Mindener Klinikum. Foto: Alexander Grohmann

Rolf Hermann verweist in diesem Zusammenhang auf unterschiedliche Einschätzungen der zuständigen Kreise. „Das Gesundheitsamt in Minden betrachtet das Ganze sehr differenziert“, so der Sportliche Leiter, der seit Wochen im ständigen Austausch sowohl mit der Behörde als auch dem ;zuständigen Labor im Klinikum Minden ist.

Glück im Unglück: Ebner war schon seit Donnerstag raus

Bei den Lübbeckern kam der glückliche Umstand hinzu, dass Dominik Ebner seit dem Abschlusstraining am vergangenen Donnerstag bereits keinen Kontakt mehr zur Mannschaft hatte. „Bis zur Durchführung der Tests lag daher eine gewisse Zeit dazwischen. Hätte es Ansteckungen gegeben, wären sie wohl am Montag nachgewiesen worden“, verweist Hermann auf die angenommene Inkubationszeit.

Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, gibt es die zweite Testung der Mannschaft am Donnerstag. Bei dem nun in Quarantäne befindlichen Duo handelt es sich um Spieler, die laut der TuS-Trainingsdokumentation länger als 15 Minuten auf engerem Raum mit Ebner zusammengewesen waren.

Appel: TuS-Maßnahmen haben gegriffen

„Die Gesundheit aller hat oberste Priorität“, gibt Geschäftsführer Torsten Appel zu verstehen. „Dieser Fall zeigt uns, dass die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und schnelles Handeln wichtig ist, um die Verbreitung des Virus bestmöglich einzuschränken“, sagt Appel und verweist auf die sofortige Isolation des Spielers nach der ersten Verdachtsinformation sowie der vorsorglichen Quarantäne des gesamten Teams nach der Positiv-Diagnose Ebners am Wochenende.

Eine differenzierte Betrachtung von Corona-Fällen, wie beim TuS geschehen, ist nach Ansicht von Rolf Hermann notwendig, um den Bundesliga-Spielbetrieb in den kommenden ­Wochen und Monaten überhaupt aufrechtzuerhalten. „Sonst schaffen wir nicht einmal die Hinserie, wenn eine Mannschaft immer gleich zwei Wochen aussetzen muss“, unterstreicht der Sportliche Leiter des Zweitligisten.

„ Nach den Regularien der HBL müsste die Hälfte der Mannschaft krank oder in Quarantäne sein, um eine Spielverlegung beantragen zu können. Nach den Regularien der HBL müsste die Hälfte der Mannschaft krank oder in Quarantäne sein, um eine Spielverlegung beantragen zu können. “ Torsten Appel, Geschäftsführer TuS N-Lübbecke

Der Online-Kartenvorverkauf für das Heimspiel gegen Bietigheim ist am Dienstag freigeschaltet worden. Das ausgefallene Spiel vom ersten Spieltag gegen den HSV Hamburg ist bereits für Dienstag, 1. Dezember, neu angesetzt worden.