Wie aus Vereinskreisen vermeldet wurde, sei das Ergebnis des im Rahmen des Hygienekonzepts vorgenommenen Tests kurz vor Spielbeginn bekannt geworden. Daeraufhin erfolgte die Absage.

Was das nun für die am kommenden Samstag, 24. Oktober, vorgesehene Partie des TuS N-Lübbecke gegen die Bietigheimer bedeutet, ist noch unklar. Vorstellbar ist, dass sich das Team aus Baden-Württemberg nun in Quarantäne begeben muss und am Samstag nicht antreten kann.

„Wir machen erstmal ganz normal weiter“, teilte der Sportliche Leiter des TuS N-Lübbecke, Rolf Hermann, am Abend mit. Bei den Lübbeckern befinden sich nach einem Corona-Fall drei Akteure in Quarantäne , der Rest der Mannschaft hatte nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und dem Liga-Verband am Dienstag das Training wieder aufgenommen.