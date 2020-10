In der dramatischen Schlussminute hatten beide Teams den Siegtreffer vor Augen: Zunächst trafen die Dormagener mit ihrem letzten Angriff den linken Pfosten. Den Lübbeckern blieb noch die Zeit für einen schnellen Gegenstoß: Der Ball landete in bei Peter Strosack, der auf das Dormagener Tor zusteuerte, seinen Wurf allerdings in Bedrängnis per Aufsetzer über den Kasten setzte. Strosack wollte wie TuS-Coach Emir Kurtagic ein Foul gesehen haben – doch die Schiedsrichter ließen sich auf keine Diskussionen ein. Die Gäste mussten sich mit einem Punkt begnügen.

Letztlich ging das Unentschieden auch in Ordnung. Die Hausherren hatten im zweiten Durchgang nach einer Schwächephase der Lübbecker zwischenzeitlich schon mit 17:14 und 18:15 (43.) geführt. Der TuS kämpfte sich aber, angeführt vom starken Valentin Spohn, zurück. Der fünfte Spohn-Treffer in der 55. Minute bedeuitete die 24:23-Führung der Gäste, zwei Minuten vor Schluss brachte der Halb-Linke den TuS mit dem nächsten „Hammer“ 25:24 in Führung. Andre Meuser konnte für Dormagen den 25:25-Endstand erzielen.

Um das schmerzhafte Fehlen von Dominik Ebner im rechten Rückraum zu kompensieren, hatte Emir Kurtagic seiner Mannschaft ein klares Konzept mit auf den Weg gegeben: Die Lübbecker verlagerten die Abschlüsse in der ersten Halbzeit konsequent auf die Außenpositionen. Elf der 13 Treffer gingen auf das Konto von Rechtsaußen Peter Strosack (5) sowie der Linksaußen Tom Skroblien (3) und Jan-Eric Speckmann (2). Erst nach 25 Minuten erfolgte der erste Abschluss aus dem Rückraum: Lutz Heiny traf zur Lübbecker 12:10-Führung, die der TuS anschließend sogar auf drei Treffer ausbaute.

Zuvor hatte Dormagen lange Zeit die Nase vorn gehabt. Erst gegen Mitte der ersten Halbzeit konnten sich die Lübbecker, auch dank des nun besser ins Spiel kommenden Torhüters Aljosa Rezar, besser positionieren. Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs waren es aber die Gastgeber, die wacher wirkten. Mit einem 7:1-Lauf brachten sich die Dormagener in „Pole Position“, mussten sich aber gegen rechtzeitig zupackende Gäste am Ende mit einem Remis begnügen.

TuS N-Lübbecke: Rezar, Jepsen – Petreikis, Skroblien (6/3), Strosack (6), Bagaric, Dräger (2), Heiny (2), Criciotoiu, Mundus, Spohn (6), Petrovsky, Speckmann (3).