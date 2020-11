Absage! Lübbecker Heimspiel-Fluch hält an

Der Sportliche Leiter bedauert die erneute Absage. „Das ist mega-schade! Ich hatte gehofft, dass unsere Mannschaft jetzt langsam in einen Spielrhythmus findet“, sagte Hermann. Stattdessen sind Lübbeckes Handballer nach dem überzeugenden 33:24-Auswärtssieg bei der HSG Konstanz mal wieder ausgebremst worden.

Hermann: „Jetzt wird es wieder darum gehen, in dem jetzt schon engen Spielplan einen weiteren Ersatztermin zu finden. Aber auch das werden wir schaffen. Die Gesundheit aller hat oberste Priorität und wir wünschen dem Team aus Aue eine schnelle Genesung.“ Für den TuS N-Lübbecke ist es schon das dritte von vier Heimspielen, das in dieser Saison aufgrund von Corona-Infektionen beim Gegner abgesagt werden musste. Zuvor hatten der HSV Hamburg und die SG BBM Bietgheim ihre Reise in den Mühlenkreis absagen müssen. Die einzige Heimpartie, die ausgetragen werden konnte, ging gegen den HC Elbflorenz mit 21:27 verloren.