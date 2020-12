TuS vergibt eine große Chance

Die Körpersprache passte: Mit klaren Signalen, ohne falsche Zurückhaltung in dieses Spitzenspiel zu gehen und um jeden Ball zu kämpfen. überzeugten die Lübbecker in den ersten Szenen. Dabei prägten auf beiden Seiten wie erwartet die Deckungsreihen das geschehen, die Gäste hatten gegen die gut zupackenden Blauen einige Probleme, einen geordneten Spielaufbau aufzuziehen. Dennoch verlief die Anfangsphase bis zum 4:4 ausgeglichen, ehe der TuS in Unterzahl trotz einer guten Parade von Rezar wegen eines leichten Passfehlers doch in Rückstand geriet. Das war das Signal für den VfL, der aus dieser Überzahl gestärkt hervorging und aus dem 4:4 bis zur 15. Minute eine 8:4-Führung zauberte. Dem Lübbecker Spiel fehlte in dieer Phase die Ruhe und die zündende Ideen. Trainer Emir Kurtagic wechselte nach der halben Halbzeit im Rückraum durch und setzte nun auf Criciotoiu, Becvar und Spohn. In der Kombination wurde es zunächst besser: Erst durch Criciotoiu, dann brachte „Valle“ Spohn seine Farben auf 11:9 heran. Pech für die Lübbecker, dass gegen die aggressive Deckung Becvars Wurfversuch an der Latte scheiterte. Über 12:9 setzte sich Gummersbach so in den letzten Minuten wieder mit vier Toren ab und ging mit einem 14:10-Polster in die Halbzeit. Die vier Treffer Abstand spiegelten letztlich die größere Erfahrung der Hausherren wieder und waren eine Folge einiger leichterer Fehler des TuS, die vom VfL Gummersbach bestraft wurden.

So wie die erste Halbzeit endete, so begann die zweite: Mit der extrem aggressiven Abwehr der Oberbergischen zwangen sie den TuS zu Fehlern, die fast immer in schnellen Gegentore umgemünzt wurden. Nach wenigen Minuten führte Gummersbach 17:10 und hatte schon nach 35 Minuten mehr als nur eine kleine Vorentscheidung erzwungen. Lübbecke verkürzte zwar zwischenzeitlich wieder auf vier Treffer Abstand beim 19:15, viel besser wurde es an diesem Nachmittag aber nicht mehr. Auch, weil Torhüter Aljosa Rezar an alter Wirkungsstätte nach einer Entscheidung zu impulsiv auf einen Unparteiischen protestierte. Die Zeitstrafe brachte Gummersbach den Schub in einer Hängephase. Über 21:15 stellte Lübbecke auf eine sehr offensive Deckung um, Gummersbach zog nach dem 21:16 von Peter Strosack entsprechend eine Auszeit zur Neuordnung. Die Gäste kamen noch auf 21:18 heran und durften beim 21:18 (47.) wieder von der Wende träumen. Mit einer offensiven Deckung wurden aber auch die Lücken größer und Gummersbach nutzte die sich bietenden Chancen. Beim 24:19 geriet Gummersbach zehn Minuten vor dem Ende in Unterzahl, beim 24:20 war auch das leere VfL-Tor zu klein für den TuS (52.). Immerhin stimmte der Kampfgeist, auf der anderen Seite leistete sich auch der VfL einige Fehler: Beim 25:22 war der TuS knapp vier Minuten vor Schluss wieder in Schlagdistanz. Gummersbach brachte den Vorsprung aber zum 27:24-Sieg über die Zeit. Am Ende stand eine ebenso verdiente wie unnötige Niederlage für den TuS, der zu viele Chancen weggeworfen hat und dafür bestraft worden ist.