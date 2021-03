TuS verlängert die Pause

Hintergrund der Verlegung ist der internationale Terminkalender in den Tagen vor dem Spiel: Beide Teams entsenden in der Woche vor der Begegnung Nationalspieler. Aufgrund der nach wie vor angespannten Corona-Lage und der damit verbundenen engmaschigen Testungen nach der Rückkehr der Spieler, einigten sich beide Klubs darauf, das Match auf den 17. März zu verschieben. „So bekommen wir etwas mehr Luft und größtmögliche Sicherheit für die Spieler“, sagte TuS-Geschäftsführer Torsten Appel. Gleichzeitig bedankte sich Appel auch bei seinem Dessauer Kollegen Sebastian Glock für die gute Zusammenarbeit: „Der Abstimmungsprozess mit Sebastian Glock und dem Dessau-Roßlauer HV 06 verlief reibungslos. Ich freue mich sehr darüber, dass wir in dieser außergewöhnlichen Zeit einen besonders guten Draht zueinander pflegen und Änderungen immer auch kurzfristig möglich sind“.