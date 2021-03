„Wir haben diverse angeschlagene Akteure“, verriet der Coach, der bei der Fragerunde für das Heimspiel aber nicht ins Detail gehen wollte. Von einer wunschgemäßen Vorbereitung kann beim Tabellenzweiten allerdings definitiv keine Rede sein. Nach dem 30:24 am vergangenen Mittwoch in Dessau trafen sich die heimischen Zweitliga-Handballer am Freitag zwar zur nächsten Einheit in der Halle. Mit Blick auf die vielen Blessuren im Aufgebot warf Kurtagic seinen ursprünglichen Trainingsplan aber anschließend über den Haufen und verordnete seinem Team für das Wochenende zwei freie Tage. „Uns stehen vier Spiele in zehn Tagen bevor. Da ist es wichtig, dass wir zwischendurch ein bisschen regenerieren.