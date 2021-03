TuS brennt auf die Revanche

Trainer Emir Kurtagic hatte schon vor dem Heimspiel vor den Süddeutschen als „eines der Topteams der Liga“ gewarnt und gemahnt, nicht die Tabellenposition als Maßstab für die wirkliche Gefährlichkeit der SG heranzuziehen. Er sollte auf schmerzliche Art Recht behalten. Nun steht das zweite Duell zweier als Aufstiegskandidaten in die Saison gegangener Teams an: Der Vorjahresdritte empfängt den aktuellen Tabellendritten und will da weitermachen, wo er im Heimspiel aufgehört hat. Genauer gesagt: Da, wo er im Heimspiel nach rund 40 Minuten aufgehört hat, ehe er sich nicht nur, aber auch am in der Schlussphase überragenden Bietigheimer Torhüter Aron Edvardsson die Zähne ausgebissen hat: „Es gibt nicht viel, das wir anders machen müssten“, meint TuS-Trainer Emir Kurtagic beim Bietigheim-Blick zurück und nach vorn, „wir müssen nur unsere Sachen auf den Punkt spielen und die Ruhe bewahren.“ Also genau das, was nach der Disqualifikation Roman Becvars am Mittwochabend nicht mehr gelungen war. „Wir haben einen Gegner zurückgebracht, der schon weg war“, ärgerte sich Kurtagic über zu viele „unglückliche Aktionen“ seiner Schützlinge, „wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir eine Mannschaft, die schon so gut wie tot war, zurückgelassen haben. Dann bekommt eine Mannschaft, die das Spiel schon abgeschenkt hatte, die zweite Luft und dann ist es schwer, das aufzuhalten..