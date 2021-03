Rezar und Skroblien sind die Siegessäulen

Bietigheim begann die Partie mit einer starken Defensivleistung und überraschte in den ersten Minuten mit einer konsequenten Siebener-Offensive ohne Torwart und verdiente sich mit dieser Aggressivität eine ausgeglichene Anfangsphase, in der der TuS etwas brauchte, um die richtigen Mittel gegen diese Spielweise zu finden. Lutz Heiny stellte nach zehn Minuten den ersten Zwei-Tore-Vorsprung zum 6:4 her, nachdem die Gastgeber in den Aktionen zuvor mit zwei Pfostentreffern hadern durften.