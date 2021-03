Brezina, drei Jahre im Trikot des TuS Spenge aktiver Rückraumspieler und vor der Saison in den Ergänzungskader des TuS N-L gewechselt, hatte bei den Lübbeckern in Kooperation mit dem Drittligisten Lit 1912 einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der frühere tschechische Junioren-Nationalspieler hatte sich zuvor in Spenge stetig verbessert und war vor Beginn der Saison 2020/21 zu Lit 1912 gewechselt, wobei er darauf hoffte, auch in der Zweitligamannschaft des TuS N-Lübbecke eingesetzt zu werden.