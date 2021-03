Beim Warmmachen vor der Partie in der Viadukthalle in Bietigheim hatte Jepsen plötzlich abgebrochen und war mit sichtbaren Schmerzen vom Feld geführt worden. An einen Einsatz im Spitzenspiel war nicht mehr zu denken. Nach der Rückkehr nach Lübbecke begab sich der Junioren-Nationalspieler zum Mannschaftsarzt des TuS N-Lübbecke, Dr. Michael Dickob, nach Bielefeld zu einer eingehenden Untersuchung.