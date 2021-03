(WB). Nach dem Punktverlust beim Mittwochspiel der vergangenen Woche soll aus den damaligen Fehlern gelernt werden – die ersten guten Zeichen gab es beim Sieg in Bietigheim. „Es gab auch diesmal wieder viele Situationen, mit denen ich nicht zufrieden war. Aber wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen. Wir sind seit drei Monaten ungeschlagen, man vergisst das schnell heutzutage. Aber Fakt ist: Die Jungs sind auf einem sehr guten Weg“, geht Trainer Emir Kurtagic optimistisch in die Partie gegen Dormagen. Wissend, dass er sich auf seine Schützlinge verlassen kann: „Wir sind sehr kritisch und das muss auch so sein, aber wir müssen auch einmal einordnen, dass wir eine extrem ehrgeizige Truppe mit dem Herzen an der richtigen Stelle haben. Wir haben Mittwoch zehn, 15 falsche Entscheidungen getroffen, aber die haben wir auch mit Herz getroffen.