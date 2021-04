Bei nun wieder nur einem Punkt Rückstand auf den Altmeister Gummersbach und angesichts der noch überraschenderen Niederlage des HSV Hamburg im Duell des Ersten gegen den Letzten Fürstenfeldbruck ist das Rennen um mindestens den zweiten Platz wieder völlig offen. Die ersten drei Teams liegen nun in einem Fenster von drei Punkten und die direkten Duelle mit den Aufstiegsrivalen stehen für die Lübbecker noch aus. Ein paar Stunden vor den Patzern der Konkurrenz hatte Lübbeckes Kapitän Peter Strosack mit einem Blick auf die Tabellensituation noch gesagt: „Fakt ist: Viel darf nicht mehr passieren. Es ist schwer einzuschätzen. Hamburg kann man schon ein wenig ausklammern. Wir haben jetzt sicher einen kleinen Nachteil.“ Der dank der Schützenhilfe aus Rimpar wieder etwas kleiner geworden ist. Damit das auch so bleibt, müssen die Lübbecker nun in Aue nachlegen. „Wir wissen alle, was es heißt, auswärts anzutreten, gerade auch in Aue, auch ohne Zuschauer.