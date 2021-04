Während die 2. Handball-Bundesliga in dieser Woche pausiert, stehen für Leos Petrovsky und Roman Becvar mit der tschechischen Nationalmannschaft die Qualifikationsspiele für die EHF Euro 2022 an. In der Qualifikationsgruppe drei belegen die Tschechen aktuell den dritten Platz, der nicht zur Teilnahme berechtigt.