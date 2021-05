Kater vorm Vatertag

Vom Corona-Schock bei den Gastgebern, der die Austragung des Spiels bis wenige Stunden vor dem Anpfiff noch in Frage gestellt hatte, war mit Anpfiff der Partie nichts zu sehen. Mit viel Leidenschaft rissen die Lübecker das Spiel an sich und überraschten die Gäste immer wieder mit ihrem konsequenten Abschluss. Auf Lübbecker Seite hielten vor allem Jan-Eric Speckmann mit einer optimalen Wurfausbeute (vier von vier) und Valentin Spohn, der bei fünf Versuchen viermal erfolgreich war, das Team auf Kurs. Dass es trotzdem mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause ging, lag auch an der verbesserungswürdigen Defensivleistung. Lübeck hatte in 30 Minuten vier Paraden mehr aufzuweisen als Lübbeckes Aljosa Rezar, der im Zusammenspiel mit seinen Vorderleuten noch darum kämpfte, die gewohnte Festung aufzubauen. Verletzungssorgen bei den Gastgebern Dabei waren es die ersatzgeschwächten Gastgeber, die in der ersten Hälfte zunächst die nächste Hiobsbotschaft verdauen mussten.