Im Monat der Wahrheit haben die Lübbecker den „Freischuss“ verbraucht, den leichten Vorteil gegenüber dem VfL Gummersbach aus der Hand gegeben. Jetzt steht der TuS, dank eines mehr ausgetragenen Spiels immer noch Zweiter, unter größerem Druck, die Situation kennt er aus früheren Phasen der Saison. „Die Enttäuschung ist natürlich da, aber was willst Du machen? Trauern? Zeit zum Trauern gibt es nicht“, blickt Emir Kurtagic („Wir würden sehr spät die Halle verlassen, wenn wir tiefer in die Analyse gehen würden...“) zwangsläufig nach vorne. Zuviel Zeit, sich mit der Niederlage in Lübeck zu beschäftigen, lässt der eng getaktete Terminkalender gar nicht zu.