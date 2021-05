Vor der Partie holte der TuS durch Geschäftsführer Torsten Appel und den Sportlichen Leiter Rolf Hermann noch die Verabschiedung der früheren Leistungsträger Marian Orlowski und Jo Gerrit Genz nach, die im vergangenen Jahr zum vermeintlichen Aufstiegskandidaten Hamm gewechselt sind. Nach dem emotionalen Teil, der ohne Fans in der weitgehend leeren Merkur Arena natürlich in einem kleineren Rahmen verlief als sich die Beteiligten es gewünscht hätten, ging es auf der Platte als Gegner zur Sache. Mit einer deutlich verbesserten Körpersprache gingen die Lübbecker in das Westfalen-Derby: Nicht noch einmal sollte so etwas passieren wie am Mittwochabend in Lübeck bei der überraschenden Niederlage gegen Lübeck-Schwartau.