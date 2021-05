Lübbeckes Trainer Emir Kurtagic freute sich vor allem über die zwei Punkte, mit denen er und sein Team den Druck auf den HSV Hamburg und den VfL Gummersbach weiter hochgehalten haben: „Die Jungs haben alles gegeben, Hamm hat zwei sehr gute Torwartleistungen gehabt. Was nehme ich mit aus dieser Partie? Zwei Punkte. Bei einem 40:20 gibt es auch nur zwei Punkte. Ich bin daher zufrieden. Wenn wir die restlichen sechs Spiele auch so gewinnen, wäre ich ja auch zufrieden. Klar war das nicht schön, wie wir den Fünf-Tore-Vorsprung in der zweiten Hälfte hergeben, doch die Jungs haben sich 60 Minuten gut bewegt und gekämpft. Joschi Rezar hält sehr gut und 55 Minuten lang steht auch unsere Deckung prächtig. Unser Problem sind die zwölf Fehlwürfe in der ersten und die acht oder neun verworfenen Bälle in der zweiten Halbzeit.