„Es keimt leise Hoffnung“

Bester Beweis für das große Interesse an dieser Partie: „Wir haben in dieser Woche sogar schon einige Ticket-Anfragen bekommen“, sagt Geschäftsstellen-Mitarbeiterin Nina Wehmeyer. Dabei hat sich an der Faktenlage nichts geändert: Das Zuschauer-Verbot in der 2. Liga hat trotz sinkender Corona-Fallzahlen weiter Bestand. Daran würde im Einzelfall auch eine bereits erfolgte Corona-Impfung natürlich nichts ändern. Das Spitzenspiel findet daher zum Leidwesen der heimischen Fans und der Spieler erneut vor leeren Rängen statt. Einige Sekunden lang gab es am Mittwoch vor dem Topspiel gegen Gummersbach dann aber doch Hoffnung: „Eine volle Halle“ schien Trainer Emir Kurtagic bei der digitalen Pressekonferenz als Pluspunkt des TuS im Spitzenspiel ausgemacht zu haben. Eine Sondergenehmigung für Zuschauer für das Topspiel gibt es dann aber doch nicht: Im digitalen Rauschen war aus der von Kurtagic gelobten „tollen“ Halle nur akustisch und auch nur scheinbar eine „volle“ geworden..