Im Rausch Richtung 1. Liga

Lübbecke -

Von Ingo Notz , Alexander Grohmann,

Feuer frei in der Lübbecker Handball-Hölle: Mit einer Handball-Gala der Extraklasse hat der TuS N-Lübbecke das Spitzenspiel der 2. Bundesliga sensationell deutlich mit für sich entschieden. Nach dem 35:27-Heimsieg gegen den VfL Gummersbach darf der TuS mehr denn je vom Aufstieg in die 1. Liga träumen. Zur Halbzeit des Spitzenspiels führte der TuS N-Lübbecke gegen den VfL Gummersbach schon überraschend deutlich, in der zweiten Halbzeit wurde es noch besser. So könnte Erstliga-Handball aussehen...