Schneider verzichtet aufs Krankenhaus

Die Betreuer beider Teams rannten sofort zum regungslos auf dem Parkett liegenden Schneider, auch TuS-Profis wie Marko Bagaric knieten sich zum Patienten. Nach ein paar Minuten rappelte sich Schneider mit der Hilfe der umstehenden Personen langsam auf. Spätestens als der Routinier, gestützt auf zwei Mitspieler, vom Spielfeld geführt werden konnte, war in der Halle ein kollektives Aufatmen zu spüren. Nur widerwillig ließ sich Schneider allerdings zur genaueren Untersuchung in die Katakomben führen. Auf die Trage hatte er zuvor ebenfalls verzichtet. Und tatsächlich: Zehn Minuten später tauchte der VfL-Steuermann schon wieder am Spielfeldrand auf, um seinem Trainer grünes Licht für sein überraschendes Comeback zu signalisieren. Nach 20 Minuten war es soweit: Schneider, gefühlt schon aus dem Rennen, kehrte auf das Spielfeld zurück. Allerdings auf eigene Faust und gegen die Expertise von TuS-Mannschaftsarzt Dr. Lars Holzapfel, wie Schneider hinterher gestand.