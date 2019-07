Paderborn (WB/jm). Das 2. Internationale Pader-Leichtathletik-Meeting an diesem Samstag hält einige Schmankerl bereit. Erstmals nach überstandener Verletzung und ihrem Trainerwechsel von Thomas Prange zum herausfordernden Umfeld Rana Reiders in Wattenscheid (wir berichteten) stellt sich Tatjana Pinto vom LC Paderborn auf heimischer Bühne vor. Sie startet gegen 19.45 Uhr über 200 Meter und strebt eine Verbesserung ihrer Bestzeit an.

Am Dienstagabend beim Meeting in Luzern konnte Pinto ihre 100-Meter-Saisonbestzeit nach 11,27 Sekunden im Vorlauf auf 11,21 Sekunden im Finale steigern. Trotz Gegenwindes unterbot sie erstmals die WM-Norm für Doha, die bei 11,24 Sekunden liegt, und schob sich in der deutschen Rangliste auf Position drei vor. Es siegte Gina Lückenkemper vom SCC Berlin (11,20 sec).

Nicht nur die Paderborner Elite wie Sprinter Noel Thorwesten (Bestzeit: 10,35 sec) will den Heimvorteil des Wettkampfes am Samstag nutzen, um die geforderten Normen für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften Anfang August in Berlin zu knacken. Er bekommt es mit dem gebürtigen Angolaner Aleixo-Platini Menga (10,12 sec) zu tun, Olympiateilnehmer des TSV Bayer 04 Leverkusen. Spannend dürften auch die 800-Meter-Läufe werden. Hier führen vier schnelle Südafrikaner die Meldeliste mit Zeiten von unter 1:50 Minuten an.

Insgesamt werden 193 Athleten aus 52 Klubs erwartet. Beginn der Wettkämpfe im Ahorn-Sportpark ist um 13 Uhr mit dem Dreisprung der Frauen und WJU20. Die letzte Siegerehrung ist gegen 20.14 Uhr vorgesehen.