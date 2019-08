400 Tickets sind noch zu haben

Der Gala-Tag des Sportvereins ist am Samstag, 7. September. Um 13 Uhr wird auf dem Sportplatz Oberhagen das Spiel des Fußball-Bundesligisten SC Paderborn 07 gegen die Kreisliga A-Mannschaft des SG Wewelsburg-Ahden angepfiffen. Einlass ist bereits ab 11 Uhr. Dieses Highlight sollten alle Fußballfreunde nicht verpassen. Allerdings ist Eile geboten. Zwar bietet das Sportgelände etwa 1000 Besucher rundherum einen guten Sichtplatz, aber die Karten gehen bereits weg wie »warme Semmel«. Nur noch 400 Tickets sind zu haben. Die Karte kostet für Vollzahler (ab 15 Jahre) 7 Euro. Sieben- bis 14-jährige zahlen 4 Euro und Kinder unter sieben Jahre haben freien Eintritt. Karten gibt es bei jedem Heimspiel der SG, in Büren beim Autohaus Henke an der Fürstenberger Straße, in Salzkotten im Autohaus Fricke und in Wewelsburg bei der Volksbank und im Elli-Markt. Die Karten gibt es nur im Vorverkauf. Am Spieltag bleibt die Kasse geschlossen. »Wir sind unglaublich glücklich, dass es mit dem den Bundesliga-Aufsteiger aus Paderborn geklappt hat«, freut sich Wewelsburgs Fußballobmann Helmut Hermann über die Zusage.

Gute Platzbedingungen

Der TuS Wewelsburg hat seinerseits viel dafür getan, damit der Bundesligist gute Platzbedingungen vorfindet und den Besuchern abseits des Rasens gute Rahmenbedingungen geboten werden. So waren die vergangenen Monate mit viel Arbeit verbunden. War der Sportplatz vor noch in der Winterpause ein beliebter Tummelplatz für Wildschweine, präsentiert es sich jetzt in einem dichten, satten Grün. Die gesamte Anlage wurde überarbeitet. »Wir haben viel in Eigenleistung geschaffen und uns darüber gefreut, dass auch die Stadt die Stadt Büren einen Kostenteil übernommen hat«, sagte Hermann.

Nach dem Spiel wird sich die Mannschaft des SCP noch etwas am Sportheim Oberhagen aufhalten. Natürlich hoffen die Fans darauf, das ein oder andere Autogramm zu erwischen. Der TuS weist darauf hin, dass die Straße zum Sportplatz ab der Tudorfer Straße am Spieltag zur Einbahnstraße wird. Parkflächen gibt es in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz genügend.

Galaabend des TuS 1919 Wewelsburg

Die Jubiläumsfeierlichkeiten sind damit aber noch längst nicht beendet. Um 19.19 Uhr startet am gleichen Tag in der Wewelsburger Schützenhalle der große Galaabend des TuS 1919 Wewelsburg. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet hier 7 Euro. Die Karten sind an der Abendkasse und im Vorverkauf an den bekannten Wewelsburger Verkaufsstellen (Volksbank, Elli-Markt) und bei den Heimspielen des TuS erhältlich.

Der große Gala-Abend startet mit einem zweistündigen Unterhaltungsprogramm, welches viele Überraschungen bereit hält und von bekannten Unterhaltungskünstlern gestaltet wird. Dazu gehören Magie, Parodie, Tanz, Akrobatik und beste Stimmungsmusik von der bekannten Band »Night-Birds«.