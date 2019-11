Paderborn (WB/AK). Tennis-Bundesligist TuS Sennelager bastelt am Kader für seine zweite Spielzeit in der Tennis-Bundesliga. Beim TuS-Sponsorenabend am Firmensitz von Hauptsponsor Ralf Hämmerling gaben die Verantwortlichen erste Details für die Serie 2020 bekannt und ließen die Premierensaison mit dem kaum für möglich gehaltenen Ligaverbleib Revue passieren.